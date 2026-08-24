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AGENDA · La Gacilly

Le nouveau royaume Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly

samedi 14 novembre 2026 · Théâtre équestre de Bretagne · La Gacilly

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Théâtre équestre de Bretagne
Adresse
La Chapelle-Gaceline
Ville
56200 La Gacilly
Département
Morbihan
Tarif

La Gacilly

Le nouveau royaume

Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 16:00:00
fin : 2026-11-14 17:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Après avoir commis tant d’erreurs sur notre belle planète Terre, un être mystérieux apparaît pour créer un nouveau Royaume. Dans ce monde renaissant, la clé de toute existence est l’Harmonie. Chaque être doit réapprendre à vivre en communion avec les six éléments.
L’être mystérieux invite alors les enfants à un voyage enchanté où chaque élément prend vie à travers un cavalier et sa monture.   .

Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50 

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English :

L’événement Le nouveau royaume La Gacilly a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON

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