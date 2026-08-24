Le nouveau royaume Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly
samedi 24 octobre 2026 · Théâtre équestre de Bretagne · La Gacilly
Informations pratiques
La Gacilly
Le nouveau royaume
Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Après avoir commis tant d’erreurs sur notre belle planète Terre, un être mystérieux apparaît pour créer un nouveau Royaume. Dans ce monde renaissant, la clé de toute existence est l’Harmonie. Chaque être doit réapprendre à vivre en communion avec les six éléments.
L’être mystérieux invite alors les enfants à un voyage enchanté où chaque élément prend vie à travers un cavalier et sa monture. .
Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50
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English :
L’événement Le nouveau royaume La Gacilly a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON
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