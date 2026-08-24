Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly
samedi 17 octobre 2026 · Théâtre équestre de Bretagne · La Gacilly
Informations pratiques
La Gacilly
Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre
Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 20:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Emotion, passion et convivialité,
Un verre de sangria à la main, venez-vous immerger dans une ambiance de féria espagnole.
Un spectacle où les chevaux dansent sur des rythmes endiablés et où les étoiles s’élèvent. .
Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50
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English :
L’événement Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre La Gacilly a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON
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