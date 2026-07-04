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AGENDA · La Gacilly

Conte de Noël équestre Théâtre Équestre de Bretagne La Gacilly

samedi 19 décembre 2026 · Théâtre Équestre de Bretagne · La Gacilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Théâtre Équestre de Bretagne
Adresse
Chemin de la Ville Beau
Ville
56200 La Gacilly
Département
Morbihan
Tarif

La Gacilly

Conte de Noël équestre

Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21

Conte interactif pour enfants avec la participation exceptionnelle du Père Noël, qui les invite à un voyage féérique avec les chevaux du Théâtre équestre de Bretagne.

Durée 1h
Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€

Renseignements 06 09 25 42 50
Réservations www.equusarte.com   .

Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50 

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English :

L’événement Conte de Noël équestre La Gacilly a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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