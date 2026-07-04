Conte de Noël équestre Théâtre Équestre de Bretagne La Gacilly
samedi 19 décembre 2026 · Théâtre Équestre de Bretagne · La Gacilly
Informations pratiques
La Gacilly
Conte de Noël équestre
Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21
Conte interactif pour enfants avec la participation exceptionnelle du Père Noël, qui les invite à un voyage féérique avec les chevaux du Théâtre équestre de Bretagne.
Durée 1h
Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€
Renseignements 06 09 25 42 50
Réservations www.equusarte.com .
Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conte de Noël équestre La Gacilly a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à La Gacilly (Morbihan)
- Après-midi d’animations autour de la navigation préhistorique Glénac La Gacilly 8 juillet 2026
- Spectacle La révolte des racines Glénac La Gacilly 8 juillet 2026
- Kayak et Nature dans le marais La Gacilly 10 juillet 2026
- Spectacle équestre Le Voyageur à Cheval et la Chambre Noire Théâtre Équestre de Bretagne La Gacilly 15 juillet 2026
- Soirée Cabaret Place Yves Rocher La Gacilly 17 juillet 2026