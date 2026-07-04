Conte de Noël équestre Théâtre Équestre de Bretagne La Gacilly

samedi 19 décembre 2026 · Théâtre Équestre de Bretagne · La Gacilly

Informations pratiques

La Gacilly

Conte de Noël équestre

Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 16:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21

Conte interactif pour enfants avec la participation exceptionnelle du Père Noël, qui les invite à un voyage féérique avec les chevaux du Théâtre équestre de Bretagne.

Durée 1h

Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€

Renseignements 06 09 25 42 50

Réservations www.equusarte.com .

Théâtre Équestre de Bretagne Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

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English :

L’événement Conte de Noël équestre La Gacilly a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande