LUX Tour – Festival Photo La Gacilly, Festival Photo La Gacilly, La Gacilly
samedi 5 juin 2027 · Festival Photo La Gacilly · La Gacilly
Informations pratiques
LUX Tour – Festival Photo La Gacilly 5 et 6 juin 2027 Festival Photo La Gacilly Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-05T10:00:00+02:00 – 2027-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-06T10:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
Festival Photo La Gacilly La Gacilly La Gacilly 56200 La Gacilly Morbihan Bretagne
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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