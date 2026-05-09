Spectacle équestre Les chevaux dansent à la Bodega La Chapelle-Gaceline La Gacilly

La Gacilly

Spectacle équestre Les chevaux dansent à la Bodega

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-06

Cabaret équestre

Émotion, passion et convivialité, un verre de sangria à la main, venez vous immerger dans une ambiance de feria espagnole.

Un spectacle ou les chevaux dansent sur des rythmes endiablés et ou les étoiles s’élèvent!

Durée 1h

Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€

Renseignements 06 09 25 42 50

Réservations www.equusarte.com .

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle équestre Les chevaux dansent à la Bodega La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande