Spectacle équestre Les chevaux dansent à la Bodega La Chapelle-Gaceline La Gacilly
Spectacle équestre Les chevaux dansent à la Bodega La Chapelle-Gaceline La Gacilly samedi 9 mai 2026.
La Gacilly
Spectacle équestre Les chevaux dansent à la Bodega
La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-06
Cabaret équestre
Émotion, passion et convivialité, un verre de sangria à la main, venez vous immerger dans une ambiance de feria espagnole.
Un spectacle ou les chevaux dansent sur des rythmes endiablés et ou les étoiles s’élèvent!
Durée 1h
Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€
Renseignements 06 09 25 42 50
Réservations www.equusarte.com .
La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50
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English :
L’événement Spectacle équestre Les chevaux dansent à la Bodega La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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