Après-midi d’animations autour de la navigation préhistorique

Glénac 9 Rue du Marais La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-26

Durant un après-midi, découvrez les marais de Glénac en immersion autour de la Préhistoire, de la navigation et du mégalithisme.

Au programme baptêmes en pirogue et en bateau de roseaux, découverte des premières embarcations préhistoriques, jeux en autonomie, et atelier participatif autour de la gravure de menhir. À travers des démonstrations, des expérimentations et des échanges avec les médiateurs, petits et grands deviennent acteurs de leur découverte.

Une expérience ludique, scientifique et participative, pour comprendre les savoir-faire des sociétés préhistoriques et s’approprier un patrimoine vivant, accessible et à préserver.

Les mercredis 8 juillet et 26 août, de 14h à 18h30

Réservation obligatoire, en ligne à partir du 16 juin ou en office de tourisme. Aucune possibilité de paiement sur place.

Lieu de rendez-vous port de Glénac .

Glénac 9 Rue du Marais La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi d’animations autour de la navigation préhistorique La Gacilly a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande