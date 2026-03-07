La Gacilly

Grand prix cycliste de La Gacilly

Rue de la liberté La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’US LA GACILLY CYCLISME organise son premier critérium semi nocturne a la Gacilly catégorie Open 2/3 Access 1/2. Depart 19h30 pour 32 tours de 2,78 km. Buvette et restauration sur place. Venez nombreux. .

Rue de la liberté La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 26 64 63 42

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English :

L’événement Grand prix cycliste de La Gacilly La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande