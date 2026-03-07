Grand prix cycliste de La Gacilly La Gacilly
Grand prix cycliste de La Gacilly La Gacilly vendredi 19 juin 2026.
La Gacilly
Grand prix cycliste de La Gacilly
Rue de la liberté La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’US LA GACILLY CYCLISME organise son premier critérium semi nocturne a la Gacilly catégorie Open 2/3 Access 1/2. Depart 19h30 pour 32 tours de 2,78 km. Buvette et restauration sur place. Venez nombreux. .
Rue de la liberté La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 26 64 63 42
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English :
L’événement Grand prix cycliste de La Gacilly La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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