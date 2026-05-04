Apéro-concerts de la Maison Yves Rocher au Bout du Pont La Gacilly

La Gacilly

Apéro-concerts de la Maison Yves Rocher

au Bout du Pont Le Végétarium La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23

Pour profiter de vos soirées d’été, les apéro-concerts du jeudi soir de la Maison Yves Rocher sont de retour !

Entre Pop, Rock et Folk, Soul et Groovy une programmation riche et diversifiée qui vous donnera envie de danser sur la terrasse du Végétarium !

Au programme:

jeudi 23 juillet: GROOVY BABY (soul, funk, pop)

jeudi30 juillet: ALY MALICE (moderne, pop-jayyy)

jeudi 6 août: KENLEUR TOUR (celtique breton)

jeudi 13 août: LFF La Fine Fleur (folk, pop, groovy)

jeudi 20 août: JIM ROWLANDS (folk, country, blues, rock, reprises de Bob Dylan)

Tous les JEUDIS SOIR d’été à 19h30 sur la terrasse du restaurant LE VÉGÉTARIUM de La Maison Yves Rocher du 23 juillet au 20 août 2026 .

au Bout du Pont Le Végétarium La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 37 36

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English :

L’événement Apéro-concerts de la Maison Yves Rocher La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande