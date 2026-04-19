Le Festival Photo de La Gacilly La Gacilly

La Gacilly

Le Festival Photo de La Gacilly

Place de la Ferronnerie La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-06-01

23e édition 1826-2026, la photographie, une aventure française

Du 1er juin au 4 octobre, comme chaque année, La Gacilly se transforme en galerie à ciel ouvert avec le plus grand festival photo en plein air d’Europe!

Jardins et venelles deviennent alors des lieux d’expositions à part entière, pour le plus grand plaisir des passionnés de photographie.

Cette année encore, ce sont près de 800 clichés de photographes internationaux, exposés dans une vingtaine de galeries sur une nouvelle thématique 1826-2026, la photographie, une aventure française

Le festival, porté sur les questions environnementales et sociétales depuis son origine, mettra en lumière un regard engagé sur le monde, grâce à plusieurs expositions et événements. Avec une photographie sensée, éthique et humaniste, le festival rassemble les talents et fait naître des émotions intenses.

Notre coup de coeur la zone bleue! Déambulez de jardins en jardins, au cœur de la nature. Cette ambiance naturelle sera idéale pour apprécier le travail des photographes.

Le festival est gratuit et en accès libre !

Pour aller plus loin dans votre visite, des kits gratuits sont mis à votre disposition et des visites accompagnées à petits prix vous sont proposés

– Rallye photo à l’aide de la plaquette de jeu, explorez les expositions en détail et ouvrez l’œil !

– Sac Zoom-zoom avec un sac qui contient de nombreux jeux et accessoires, découvrez de manière divertissante les expositions ; ce, à votre rythme (il n’y a pas l’feu)

– Visite-jeux en famille chaque participant incarne un métier du festival et doit faire preuve d’observation et de perspicacité pour relever de multiples défis !

– Visite guidée découvrez une sélection d’expositions en compagnie d’un médiateur

Tarifs des visites guidées

7,5€ (plein tarif) ;

5€ (enfants 6-18 ans, groupes de plus de 20 personnes, étudiants, deman­deurs d’emploi, bénéficiaires RSA, ASPA, AAH, familles nombreuses) ;

Gratuit pour les moins de 5 ans inclus et les accompagnateurs des personnes en situation de handicap.

Tarif réduit et gratuité accordés sur présentation d’un justificatif.

Informations et réservations:

02 99 08 68 00 festivalphoto-lagacilly.com

Bon à savoir Un plan avec le détail des expositions vous sera remis au Point Infos du festival.

Et il est ouvert 7j/7 ! .

Place de la Ferronnerie La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00

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English : Le Festival Photo de La Gacilly

L’événement Le Festival Photo de La Gacilly La Gacilly a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande