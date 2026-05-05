Ateliers culinaires de La Bergerie La Bergerie Yves Rocher La Gacilly
Ateliers culinaires de La Bergerie La Bergerie Yves Rocher La Gacilly samedi 6 juin 2026.
La Gacilly
Ateliers culinaires de La Bergerie
La Bergerie Yves Rocher 19, Chemin de La Bergerie La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Sortez votre plus beau tablier, notre Chef vous invite à passer derrière les fourneaux pour concocter des petits plats sans fausse note. Inspiration végétale et locavore, évidemment! Une pincée de maitrise, une cuillère d’astuces, et le tour est joué Il ne restera plus qu’à passer à table pour savourer ce moment à deux.
Les samedis à 10h30
Atelier culinaire de 2 à 16 personnes 2 heures .
La Bergerie Yves Rocher 19, Chemin de La Bergerie La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 69 00
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English :
L’événement Ateliers culinaires de La Bergerie La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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