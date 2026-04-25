Exposition La Galerie des artisans d’art de La Gacilly Le Bout du Pont La Gacilly

La Gacilly

Exposition La Galerie des artisans d’art de La Gacilly

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-06-01

La Passerelle invite les artisans d’art de La Gacilly à exposer leurs œuvres.

Cette exposition met en avant leurs savoir-faire. Ils travaillent la terre, le bois, le métal, le verre et bien d’autres choses. Maîtriser un savoir-faire, des techniques, afin de créer, transformer, restaurer, conserver des objets d’art utilitaires et décoratifs… Depuis plus de 50 ans, les artisans accueillent les visiteurs dans les ruelles du village.

Les premiers artisans d’art se sont installés à La Gacilly sous l’impulsion du maire de l’époque, Yves Rocher, participant grandement à l’enrichissement du patrimoine de la cité.

C’est ainsi qu’au fil des années La Gacilly est devenu le village des métiers d’Art, incontournable, terre d’art et de beauté sur le territoire.

Vous serez forcément tentés ensuite de parcourir les ruelles fleuries du village, et de pousser les portes des boutiques, des ateliers et d’aller à la rencontre de ces artistes.

Entrée libre, tous les jours de 10h30 à 18h. .

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 47 57

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English :

L’événement Exposition La Galerie des artisans d’art de La Gacilly La Gacilly a été mis à jour le 2026-04-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande