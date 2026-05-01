La Gacilly

Soirée inaugurale Vendredi 29 mai

Place de la Ferronnerie La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Festival Photo La Gacilly vous donne rendez-vous le vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h30 pour une soirée festive d’inauguration.

Une soirée au coeur du Festival Photo sur la Place de la Ferronnerie pour vivre ensemble le lancement de la 23e édition.

Au programme restauration, buvette, concerts, DJ set…

Entrée gratuite de 19h30 à 1h

Lieu Place de La Ferronnerie, La Gacilly

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Place de la Ferronnerie La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00

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English :

L’événement Soirée inaugurale Vendredi 29 mai La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande