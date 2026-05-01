Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée inaugurale Vendredi 29 mai La Gacilly

Soirée inaugurale Vendredi 29 mai La Gacilly vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place de la Ferronnerie

Ville : 56200 La Gacilly

Département : Morbihan

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Gacilly

Soirée inaugurale Vendredi 29 mai

Place de la Ferronnerie La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le Festival Photo La Gacilly vous donne rendez-vous le vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h30 pour une soirée festive d’inauguration.
Une soirée au coeur du Festival Photo sur la Place de la Ferronnerie pour vivre ensemble le lancement de la 23e édition.
Au programme restauration, buvette, concerts, DJ set…

Entrée gratuite de 19h30 à 1h
Lieu Place de La Ferronnerie, La Gacilly
Plus d’infos sur notre site internet et nos réseaux sociaux   .

Place de la Ferronnerie La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée inaugurale Vendredi 29 mai La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à La Gacilly (Morbihan)