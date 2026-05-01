Soirée inaugurale Vendredi 29 mai La Gacilly
Soirée inaugurale Vendredi 29 mai La Gacilly vendredi 29 mai 2026.
La Gacilly
Soirée inaugurale Vendredi 29 mai
Place de la Ferronnerie La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Festival Photo La Gacilly vous donne rendez-vous le vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h30 pour une soirée festive d’inauguration.
Une soirée au coeur du Festival Photo sur la Place de la Ferronnerie pour vivre ensemble le lancement de la 23e édition.
Au programme restauration, buvette, concerts, DJ set…
Entrée gratuite de 19h30 à 1h
Lieu Place de La Ferronnerie, La Gacilly
Plus d’infos sur notre site internet et nos réseaux sociaux .
Place de la Ferronnerie La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00
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English :
L’événement Soirée inaugurale Vendredi 29 mai La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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