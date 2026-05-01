Nature en Fête Artémisia La Gacilly

La Gacilly

Nature en Fête

Artémisia 5, avenue des Archers La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Fête de la Nature s’invite à La Gacilly afin de découvrir et ressentir la nature autrement. Un samedi pour éveiller la curiosité, stimuler la créativité et renforcer notre lien au vivant, en famille comme entre amis.

Un après-midi d’ateliers créatifs et naturalistes vous attend à la prairie de l’Artémisia!

Au programme:

Sieste contée 14h-15h Dans la limite des places disponibles, sans inscription.

Écriture nature 15h30 16h30. Sur inscription.

TATAKI ZOME Empreintes végétales 15h15 à 16h15, 16h45 à 17h45. Sur inscription.

Peinture végétale 15h15 à 16h15, 16h45 à 17h45. Sur inscription.

Création buissonnière 15h30 16h30. Sur inscription.

Infos et réservation: www.yves-rocher-fondation.org/programme-nature-en-fete/ .

Artémisia 5, avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Nature en Fête La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE REDON