Week-end inaugural du Festival Photo 1826-2026 La photographie, une aventure française La Gacilly
Week-end inaugural du Festival Photo 1826-2026 La photographie, une aventure française La Gacilly vendredi 29 mai 2026.
La Gacilly
Week-end inaugural du Festival Photo 1826-2026 La photographie, une aventure française
La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Cette année, le Festival Photo vous donne rendez-vous le vendredi 29 mai à partir de 19h30, Place de la Ferronnerie pour une soirée d’inauguration.
Au programme foodtruck, concert et convivialité…
Puis, le samedi 30 et le dimanche 31 mai, venez profiter d’un programme inédit en présence des photographes afin d’officialiser l’ouverture de la 23e édition.
Au programme visites des expositions, conférences, séances de dédicaces, fresque participative… .
La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Week-end inaugural du Festival Photo 1826-2026 La photographie, une aventure française La Gacilly a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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