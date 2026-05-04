Atelier fabricant YVES ROCHER Accueil du Jardin Botanique La Gacilly

La Gacilly

Atelier fabricant YVES ROCHER

Accueil du Jardin Botanique 5, La Croix des Archers La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Et si vous deveniez, le temps d’un atelier inédit, un expert en cosmétique ?

Situé sur le site industriel de La Gacilly, le Fab’Lab est un lieu unique en France, imaginé pour faire vivre une expérience concrète et immersive autour de l’expertise cosmétique Yves Rocher.

Dans ce lieu exceptionnel, conçu pour offrir une immersion totale, vous découvrirez les secrets de la fabrication cosmétique. En solo, en famille ou entre amis, enfilez votre blouse de laborantin et préparez-vous à vivre un moment pédagogique et ludique.

Du lundi au vendredi, à 11h et à 15h30

Durée: de 1h à 1h30.

Sur réservation. Places limitées.

Enfants à partir de 12 ans. .

Accueil du Jardin Botanique 5, La Croix des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 37 36

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English :

L’événement Atelier fabricant YVES ROCHER La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande