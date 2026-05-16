La Gacilly en Musique La Gacilly
La Gacilly en Musique La Gacilly samedi 13 juin 2026.
La Gacilly
La Gacilly en Musique
La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Comité des Fêtes de La Gacilly présente La Gacilly en Musique avec 4 scènes, 4 ambiances! Du trad au rock, du celtique au latino, une soirée de musique inoubliable!
Buvette et restauration rapide sur place
Dès 18h .
La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 10 18
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English :
L’événement La Gacilly en Musique La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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