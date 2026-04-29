La Gacilly

Rando du Mortier à Glénac

Mortier de Glénac La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14 09:30:00

Date(s) :

2026-06-14

4 circuits: 7, 11, 14 et 18km (circuit de 7km accessible aux poussettes 2 châteaux sur les 11, 14 et 18km)

Départs libres entre 7h30 et 9h30 au stade municipal sur le site du Mortier à Glénac

Inscription sur place.

Séances d’ostéopathie gratuites à l’arrivée.

Tarifs: 5€/pers.

Organisée par l’association Saint-Léon Glénac. .

Mortier de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 49 10 62 30

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English :

L’événement Rando du Mortier à Glénac La Gacilly a été mis à jour le 2026-04-29 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande