Plantes en Folie La Gacilly
Plantes en Folie La Gacilly dimanche 30 août 2026.
La Gacilly
Plantes en Folie
Parvis des Halles La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Durant cette fête vous pourrez refleurir votre jardin grâce aux nombreuses plantes proposées par nos exposants pépiniéristes ou grâce à leurs précieux conseils.
Seront également présents les produits dérivés des fleurs et plantes tel que le miel ou la cuisine à base d’orties.
Et pourquoi pas décorer son jardin pour se faire plaisir avec les décorations créées par nos artistes exposants.
16ème édition
Organisé par l’association Fleurir La Gacilly .
Parvis des Halles La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 11 15
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English :
L’événement Plantes en Folie La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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