La Gacilly

Plantes en Folie

Parvis des Halles La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Durant cette fête vous pourrez refleurir votre jardin grâce aux nombreuses plantes proposées par nos exposants pépiniéristes ou grâce à leurs précieux conseils.

Seront également présents les produits dérivés des fleurs et plantes tel que le miel ou la cuisine à base d’orties.

Et pourquoi pas décorer son jardin pour se faire plaisir avec les décorations créées par nos artistes exposants.

16ème édition

Organisé par l’association Fleurir La Gacilly .

Parvis des Halles La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 11 15

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English :

L’événement Plantes en Folie La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande