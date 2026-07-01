Sortie à Saint Marcel et La Gacilly, La Gacilly, La Gacilly

Informations pratiques

Sortie à Saint Marcel et La Gacilly Jeudi 20 août, 08h30 La Gacilly Morbihan

Sur inscription à partir du 18 juin Tarifs adhérents : 28€ / carte Sortir 26€

Non adhérents : 34€ / carte Sortir 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T08:30:00+02:00 – 2026-08-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T08:30:00+02:00 – 2026-08-20T18:30:00+02:00

Sortie adultes

Au programme

Le matin : visite guidée du Musée de la résistance. La Résistance : des premiers actes à la libération , comment s’est organisée la lutte clandestine en France entre l’appel lancé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle.

Le midi : Déjeuner libre à la Gacilly ou restauration sur place à la charge de chacun.

Après-midi : Découverte de la nouvelle exposition photo de la 23ème édition du festival.

Rdv 8h45 Parking de la piscine de Gayeulles / Retour aux environs de 18h30

Afin que chacun puisse bénéficier des sorties de l’été, nous limitons les inscriptions à 2 sorties par personne. Vous aurez la possibilité de vous mettre en liste d’attente.

Merci de prévoir : Des chaussures et une tenue adaptées à la météo, de l’eau pour s’hydrater suffisamment au cours de la journée. Les visites et sorties peuvent être annulées si nous n’avons pas l’effectif minimum

La Gacilly La Gacilly La Gacilly 56200 La Gacilly Morbihan Bretagne

Journée à Saint Marcel, visite du musée de la résistance. La Gacilly, découverte de la nouvelle exposition photos.