Spectacle équestre Le Nouveau Royaume, La Chapelle-Gaceline La Gacilly

Spectacle équestre Le Nouveau Royaume

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-25 2026-05-16

Conte équestre pour enfants.

Après avoir commis tant d’erreurs sur notre belle planète Terre, un être mystérieux apparaît pour créer un nouveau Royaume. Dans ce monde renaissant, la clé de toute existence est l’Harmonie. Chaque être doit réapprendre à vivre en communion avec les six éléments fondateurs la Terre, l’Eau, l’Air, le Feu, la Flore et la Faune.

L’être mystérieux invite alors les enfants à un voyage enchanté où chaque élément prend vie à travers un cavalier et sa monture. Au fil de leurs rencontres, les éléments découvrent que seule la force de l’Amour peut réunir leurs pouvoirs et faire naître un Royaume en paix.

Ainsi commence l’aventure d’un monde qui cherche, à nouveau, à respirer l’Harmonie.

Durée 1h

Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€

Renseignements 06 09 25 42 50

Réservations www.equusarte.com .

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

