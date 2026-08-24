Le Père Noël et les arlequins en Italie Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly

Informations pratiques

La Gacilly

Le Père Noël et les arlequins en Italie

Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20 17:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Alors que le Père Noël survole l’Italie dans son traîneau, il tombe en panne. Il atterrit au milieu d’un étrange village peuplé d’Arlequins, personnages malicieux, colorés et déjantés. Entre chevaux, poneys, acrobaties, gags, musique et magie, les Arlequins arriveront ils à trouver la solution afin que le Père Noël termine sa tournée ? .

Théâtre équestre de Bretagne La Chapelle-Gaceline La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

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English :

L’événement Le Père Noël et les arlequins en Italie La Gacilly a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON