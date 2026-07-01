Le numérique en famille et si on en parlait !, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

samedi 29 août 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

Informations pratiques

Le numérique en famille et si on en parlait ! Samedi 29 août, 10h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

gratuit inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Présentation

Un atelier pour échanger entre parents, parler des solutions et des pistes pour un usage maîtrisé et maîtrisable de nos outils numériques.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

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Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. atelier famille

Image par Charles de Pixabay