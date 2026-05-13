Le papyrus P. Grec 31-32, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Le papyrus P. Grec 31-32 Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les élèves de la classe de 6e « Clélie » du collège Leclerc (Schiltigheim) partageront leurs regards sur les collections antiques de la Bnu dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre! ». Les 5 épisodes de leur podcast vous permettront de découvrir tous les secrets du papyrus P.Grec 31-32.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr

Les élèves de la classe de 6e « Clélie » du collège Leclerc (Schiltigheim) partageront leurs regards sur les collections antiques de la Bnu dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre! ». Les 5 épisodes…

©Bnu