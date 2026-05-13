Le papyrus P. Grec 31-32, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
Le papyrus P. Grec 31-32, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Le papyrus P. Grec 31-32 Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Les élèves de la classe de 6e « Clélie » du collège Leclerc (Schiltigheim) partageront leurs regards sur les collections antiques de la Bnu dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre! ». Les 5 épisodes de leur podcast vous permettront de découvrir tous les secrets du papyrus P.Grec 31-32.
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Les élèves de la classe de 6e « Clélie » du collège Leclerc (Schiltigheim) partageront leurs regards sur les collections antiques de la Bnu dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre! ». Les 5 épisodes…
©Bnu
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