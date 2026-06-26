La Couvertoirade

Le Paratge de sirènes

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Rassemblement de joueurs de vielle à roue

Qu’es-ce que le Paratge des Sirènes? Cliquez-ici pour en apprendre plus

Atelier de rencontre et d’échange entre pratiquement de ce bel instrument qui est la vielle à roue.

Démonstrations et concerts dans différents endroits du village.

Dès 16h30 .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 lacouvertoirade@templiers-larzac.com

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English :

Gathering of hurdy-gurdy players

L’événement Le Paratge de sirènes La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)