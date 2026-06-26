Le Paratge de sirènes La Couvertoirade
Le Paratge de sirènes La Couvertoirade mardi 7 juillet 2026.
La Couvertoirade
Le Paratge de sirènes
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Rassemblement de joueurs de vielle à roue
Qu’es-ce que le Paratge des Sirènes? Cliquez-ici pour en apprendre plus
Atelier de rencontre et d’échange entre pratiquement de ce bel instrument qui est la vielle à roue.
Démonstrations et concerts dans différents endroits du village.
Dès 16h30 .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 lacouvertoirade@templiers-larzac.com
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English :
Gathering of hurdy-gurdy players
L’événement Le Paratge de sirènes La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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