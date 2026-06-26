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Le Paratge de sirènes La Couvertoirade

Le Paratge de sirènes La Couvertoirade

Le Paratge de sirènes La Couvertoirade mardi 7 juillet 2026.

Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Tarif

La Couvertoirade

Le Paratge de sirènes

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Rassemblement de joueurs de vielle à roue
Qu’es-ce que le Paratge des Sirènes? Cliquez-ici pour en apprendre plus
Atelier de rencontre et d’échange entre pratiquement de ce bel instrument qui est la vielle à roue.
Démonstrations et concerts dans différents endroits du village.
Dès 16h30   .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59  lacouvertoirade@templiers-larzac.com

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English :

Gathering of hurdy-gurdy players

L’événement Le Paratge de sirènes La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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