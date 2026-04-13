Le parc thermal d’Heurtebise, Parc thermal, Jonzac
Le parc thermal d’Heurtebise, Parc thermal, Jonzac vendredi 5 juin 2026.
Le parc thermal d’Heurtebise 5 – 7 juin Parc thermal Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Dans le cadre unique des carrières d’Heurtebise, haut lieu de la Résistance, aujourd’hui station thermale se dévoile un parc propice à la détente et au bien être. Autour de bassins et cascades, le choix a été fait d’un jardinage inclusif pour orchestrer une végétation des plus harmonieuses. Canards, poules d’eau, carpes Koi, batraciens et petits insectes en tout genre expriment ici une bio-diversité préservée. L’exposition en plein air, dédiée au 40e anniversaire des thermes de Jonzac, donnera à voir l’évolution étonnante de cet espace.
Parc thermal Lieu-dit Heurtebise 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 49 29 http://jonzac-haute-saintonge.com Au cœur d’un cadre exceptionnel, les carrières d’Heurtebise – haut lieu de la Résistance et aujourd’hui station thermale – se métamorphosent en un parc propice à la détente et au bien-être. Ouvert à tous, ce site emblématique du territoire jonzacais s’intègre parfaitement aux parcours de balade accessibles à tous les publics. Parking à l’extérieur du domaine. Accès piéton uniquement.
Dans le cadre unique des carrières d’Heurtebise, haut lieu de la Résistance, aujourd’hui station thermale se dévoile un parc propice à la détente et au bien être. Autour de bassins et cascades, le a…
©cdchs v.sabadel
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