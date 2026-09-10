Le parcours des secrets de Mormant, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds
samedi 19 septembre 2026 · Maison-Dieu de Mormant · Leffonds
Informations pratiques
Le parcours des secrets de Mormant 19 et 20 septembre Maison-Dieu de Mormant Haute-Marne
Accessible à tous à tout moment pendant les horaires d’ouverture.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Obtenez votre questionnaire au stand de l’association Renaissance de la Maison-Dieu de Mormant et partez à la découverte du site. Un seul parcours pour deux niveaux de difficultés : adultes et enfants pourront apprendre en s’amusant !
Maison-Dieu de Mormant 1 Rue de l’Abbaye, 52210 Leffonds, France Leffonds 52210 Haute-Marne Grand Est https://maisondieumormant.com Bâtiment dit « la grange dimière » : XIIe siècle, 2e moitié XVe siècle ; Ancien hôpital ; vestiges du mur d’enceinte ; caveau du commandeur de Bosredon : XIIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle
Obtenez votre questionnaire au stand de l’association Renaissance de la Maison-Dieu de Mormant et partez à la découverte du site. Un seul parcours pour deux niveaux de difficultés : adultes et en !…
©Renaissance de la Maison-Dieu de Mormant
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