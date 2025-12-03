Le parcours du blé au pain, Esplanade du Moulin de Bertoire, Lambesc

Informations pratiques

Le parcours du blé au pain 19 et 20 septembre Esplanade du Moulin de Bertoire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au programme du samedi : en matinée, cuisson du pain dans le four en pierre et tout au long de la journée, visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage, jeux et stands d’exposition. Des animations pour les enfants organisées par l’association les Orties ainsi qu’une buvette et une vente de produits locaux seront au rendez-vous.

Nouveauté de cette année : l’après-midi, cuisson ouverte au public dans le four traditionnel !

Au programme du dimanche : visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage.

Esplanade du Moulin de Bertoire Avenue Leo Lagrange 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au programme du samedi : en matinée, cuisson du pain dans le four en pierre et tout au long de la journée, visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage, jeux et stands d’exposition. et…

©Ville de Lambesc