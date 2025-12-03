Le parcours du blé au pain, Esplanade du Moulin de Bertoire, Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du Moulin de Bertoire · Lambesc
Informations pratiques
Le parcours du blé au pain 19 et 20 septembre Esplanade du Moulin de Bertoire Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Au programme du samedi : en matinée, cuisson du pain dans le four en pierre et tout au long de la journée, visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage, jeux et stands d’exposition. Des animations pour les enfants organisées par l’association les Orties ainsi qu’une buvette et une vente de produits locaux seront au rendez-vous.
Nouveauté de cette année : l’après-midi, cuisson ouverte au public dans le four traditionnel !
Au programme du dimanche : visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage.
Esplanade du Moulin de Bertoire Avenue Leo Lagrange 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au programme du samedi : en matinée, cuisson du pain dans le four en pierre et tout au long de la journée, visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage, jeux et stands d’exposition. et…
©Ville de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- Ciné Seniors Chasse gardée 2 Place des Etats Généraux Lambesc 25 août 2026
- Afterwork jazz & swing au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc 27 août 2026
- Exposition Capture ton patrimoine Objectif Nature Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc 1 septembre 2026
- Permanence UFC Que Choisir Place des Etats-Généraux Lambesc 1 septembre 2026
- Accueil Ecoute France Alzheimer Place des Etats-Généraux Lambesc 1 septembre 2026