Le parcours du blé au pain Journées du Patrimoine avenue Léo Lagrange Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · avenue Léo Lagrange · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Le parcours du blé au pain Journées du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 10h à 18h. Le dimanche de 9h30 à 12h. avenue Léo Lagrange Moulin de Bertoire Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Au programme du samedi en matinée, cuisson du pain dans le four en pierre et tout au long de la journée, visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage, jeux et stands d’exposition.
Des animations pour les enfants organisées par l’association Les Orties ainsi qu’une
buvette et une vente de produits locaux seront au rendez-vous.
Nouveauté de cette année l’après-midi, cuisson ouverte au public dans le four traditionnel !
Au programme du dimanche visite commentée du moulin, du four et de l’aire de foulage. .
avenue Léo Lagrange Moulin de Bertoire Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
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English :
Saturday’s schedule: In the morning, bread baking in the stone oven, and throughout the day, guided tours of the mill, the oven, and the threshing floor, as well as games and exhibition booths.
L’événement Le parcours du blé au pain Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc
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