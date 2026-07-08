Le pas du monde Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Le pas du monde

Mardi 19 janvier 2027 de 20h30 à 21h35. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:30:00

fin : 2027-01-19 21:35:00

Date(s) :

2027-01-19

Reconnus pour leur spectaculaire maîtrise des portés, les acrobates du collectif XY font escale à Martigues pour transformer la scène des Salins en un univers vivant et en constante mutation.

À travers pyramides humaines et acrobaties tournoyantes, ils nous entraînent dans

des paysages organiques et métaphoriques empreints de poésie et de magie.



Après Möbius, inspiré de la poésie des nuées d’étourneaux, Le Pas du Monde, dernière création du collectif, explore les manières d’exister en lien avec les autres. Les artistes, en corps et en voix, explorent les relations entre humains, animaux et végétaux. L’énergie brute des corps décrit des vagues, des sommets qui s’effondrent, des éclosions successives et chaque mouvement raconte le flux de la vie et de l’univers. Tous liés, tous reliés. Cette création se pose comme une humble tentative de réconciliation avec le vivant et ses temporalités.



Quand la performance […] est alliée à autant de poésie et de complicité, elle en devient magnétique et belle à pleurer. Un fauteuil pour l’orchestre



Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 2027. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Renowned for their spectacular mastery of lifts, the acrobats of the XY collective are making a stop in Martigues to transform the Salins stage into a living and constantly changing universe.

L’événement Le pas du monde Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues