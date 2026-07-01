UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sergeac

Le passage du Tour à Sergeac Sergeac

samedi 11 juillet 2026 · Sergeac

Le passage du Tour à Sergeac Sergeac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Pont de Thonac
Ville
24290 Sergeac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Sergeac

Le passage du Tour à Sergeac

Pont de Thonac Sergeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Retransmission de la course en directe sur écran géant. Restauration et buvette sur place. Gratuit
Pour le passage du Tour de France, la commune de Sergeac vous propose la retransmision de la course en direct sur écran géant.

Possibilité de restauration sur place et buvette   .

Pont de Thonac Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le passage du Tour à Sergeac

Live broadcast of the race on a giant screen. Food and drinks available on site. Free

L’événement Le passage du Tour à Sergeac Sergeac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Sergeac (Dordogne)