Le passage du Tour à Sergeac Sergeac
samedi 11 juillet 2026 · Sergeac
Informations pratiques
Sergeac
Le passage du Tour à Sergeac
Pont de Thonac Sergeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Retransmission de la course en directe sur écran géant. Restauration et buvette sur place. Gratuit
Pour le passage du Tour de France, la commune de Sergeac vous propose la retransmision de la course en direct sur écran géant.
Possibilité de restauration sur place et buvette .
Pont de Thonac Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 80
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English : Le passage du Tour à Sergeac
Live broadcast of the race on a giant screen. Food and drinks available on site. Free
L’événement Le passage du Tour à Sergeac Sergeac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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