Informations pratiques

Sergeac

Le passage du Tour à Sergeac

Pont de Thonac Sergeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Retransmission de la course en directe sur écran géant. Restauration et buvette sur place. Gratuit

Pour le passage du Tour de France, la commune de Sergeac vous propose la retransmision de la course en direct sur écran géant.

Possibilité de restauration sur place et buvette .

Pont de Thonac Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le passage du Tour à Sergeac

Live broadcast of the race on a giant screen. Food and drinks available on site. Free

L’événement Le passage du Tour à Sergeac Sergeac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère