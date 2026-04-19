Le Passe Par Tous La Fouillade
Le Passe Par Tous La Fouillade mardi 5 mai 2026.
La Fouillade
Le Passe Par Tous
La Fouillade Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Dans le cadre du projet d’alimentation solidaire Bon et juste pour touS , Le Passe par touS est un dispositif itinérant créateur de lien social autour de l’alimentation un espace de convivialité et d’échange.
Vous serez accompagnés de Virginie Caumes qui proposera une animation autour du pain (jeux, dégustations, découverte des différentes farines, graines et leurs bienfaits). .
La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 48 10 01 56 coralie.bedel@secours-catholique.org
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English :
As part of the Bon et juste pour touS solidarity food project, Le Passe par touS is an itinerant device that creates social links around food: a space for conviviality and exchange.
L’événement Le Passe Par Tous La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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