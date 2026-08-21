Le patrimoine commercial de Clermont, Place de la Victoire, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Victoire · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Le patrimoine commercial de Clermont Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Victoire Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Sans que l’on y prête toujours attention, l’architecture commerciale fait pourtant pleinement partie de notre quotidien. Elle raconte l’évolution de nos habitudes d’achat, avec des boutiques et des devantures qui, au fil du temps, se sont transformées pour continuer à attirer et séduire.
Place de la Victoire Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]
Sans que l’on y prête toujours attention, l’architecture commerciale fait pourtant pleinement partie de notre quotidien. Elle raconte l’évolution de nos habitudes d’achat, avec des boutiques et des à…
À voir aussi à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)
- Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’Architecture Auvergne, Clermont-Ferrand 1 septembre 2026
- Tristan Lopin Partez sans moi, je vous rejoins | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand 3 septembre 2026
- THOMAS PIET COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferrand 3 septembre 2026
- ON NE DIVORCE PLUS COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferrand 4 septembre 2026
- On ne divorce plus Avec Alexandra Cholton & Philippe Souverville | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand 5 septembre 2026