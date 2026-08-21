Le patrimoine commercial de Clermont, Place de la Victoire, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le patrimoine commercial de Clermont Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Victoire Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Sans que l’on y prête toujours attention, l’architecture commerciale fait pourtant pleinement partie de notre quotidien. Elle raconte l’évolution de nos habitudes d’achat, avec des boutiques et des devantures qui, au fil du temps, se sont transformées pour continuer à attirer et séduire.

Place de la Victoire Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]

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