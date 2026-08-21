Le Patrimoine Culturel Immatériel du Sud Charente : la transmission et la sauvegarde du patrimoine gastronomique, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Le Patrimoine Culturel Immatériel du Sud Charente : la transmission et la sauvegarde du patrimoine gastronomique Samedi 19 septembre, 16h30 Château de Barbezieux Charente

Limité à 158 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

L’ONG accréditée par l’UNESCO des Savoir-Faire du Cognac propose un temps de présentation et d’échange lors des Journées Européennes du Patrimoine organisée par la Communauté de Communes des 4B Sud Charente, le samedi 19 septembre à partir de 16h30 au théâtre du château de Barbezieux.

Dans un premier temps, Vanessa Ferey en tant que directrice, présentera la démarche d’inscription à l’UNESCO des savoir-faire entourant la conception de ce spiritueux. Puis, dans un second temps, des jeunes du territoire ainsi que des acteurs variés du patrimoine prendront la parole lors d’un temps d’échange sur la thématique du patrimoine culturel immatériel de l’alimentation sur le territoire du Sud Charente.

Difficultés de sauvegarde, transmission et réinvention, le patrimoine culturel immatériel sera mis à l’honneur à Barbezieux lors des prochaines journées du patrimoine !

Château de Barbezieux 1 place de Verdun 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 35 88 https://culture4b.cdc4b.com/ https://www.sudcharentetourisme.fr/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoinetourisme@cdc4b.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 10 33 78 »}] Le château de Barbezieux surplombe la ville depuis le XVe siècle.Des visites sont organisées par l’Office de Tourisme et son théâtre propose une programmation riche chaque année portée par le Service Culturel de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. Un parking est présent sur la place du château. La place tout comme le théâtre sont accessibles aux personnes à mobilité réduites.

L’ONG accréditée par l’UNESCO des Savoir-Faire du Cognac propose un temps de présentation et d’échange lors des Journées Européennes du Patrimoine organisée par la Communauté de Communes des 4B Sud à…

©Les Savoir-Faire du Cognac