Le patrimoine de Fuligny vu par les artistes : peintres, dessinateurs, photographes., Eglise Saint-Laurent, Bar-sur-Aube

Informations pratiques

Le patrimoine de Fuligny vu par les artistes : peintres, dessinateurs, photographes. Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Laurent Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’association « Objectif Patrimoine » organisatrice de l’évènement fête ses 20 ans.

Outre une rétrospective des évènements, elle organise une exposition regroupant les oeuvres d’artistes, peintres, dessinateurs et photographes qui ont été inspirés par le patrimoine de Fuligny.

Eglise Saint-Laurent 10200 Fuligny Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est 06 88 57 19 11 03 25 92 30 93 Fuligny, terre des seigneurs dont il porte le nom, est un village au patrimoine diversifié.

L’église, des XIIe et XVIe siècles, placée sous le double vocable de saint Laurent et de saint Georges, est entourée du cimetière, en bordure d’une place ombragée de tilleuls.

Du château ne subsistent que les piliers d’entrée (XVIIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques), surmontés de trophées, et le colombier (XVIIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques), tous deux érigés par le seigneur d’Allonville.

La mairie-école a été construite en 1885. Les enfants du village fréquentent actuellement l’école de Soulaines-Dhuys.

La famille Messiaen s’est installée à la fin de la guerre dans une maison située à la sortie du village, sur la route de Soulaines. C’est là, en vacances chez sa grand-mère et ses tantes, qu’Olivier Messiaen a composé ses œuvres de jeunesse.

L’association « Objectif Patrimoine » organisatrice de l’évènement fête ses 20 ans.

Nicolle LEHMANN