Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube
dimanche 7 février 2027 · Bar-sur-Aube
Informations pratiques
Bar-sur-Aube
Orchestre Symphonique de l’Aube
Espace Davot Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – – Eur
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 15:30:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
L’ACCORDEON DANS TOUS SES ETATS
Félicien Brut interprètera:
– La pyramide du Louvre de fabien Waksman
– Caprice d’accordéoniste de Thibaut Perrine
– Suite américaine de Anton Dvorak
Réservation auprès du Conservatoire de Musique de Bar-sur-Aube. 19 .
Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40 ecoledemusique@barsuraube.fr
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English :
L’événement Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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