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AGENDA · Bar-sur-Aube

Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube

dimanche 7 février 2027 · Bar-sur-Aube

Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube

Informations pratiques

Début
dimanche 7 février 2027
Fin
dimanche 7 février 2027
Heure de début
15:30:00
Adresse
Espace Davot
Ville
10200 Bar-sur-Aube
Département
Aube
Tarif
19 Tarif de base plein tarif

Bar-sur-Aube

Orchestre Symphonique de l’Aube

Espace Davot Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – – Eur
19
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 15:30:00
fin : 2027-02-07

Date(s) :
2027-02-07

L’ACCORDEON DANS TOUS SES ETATS

Félicien Brut interprètera:
– La pyramide du Louvre de fabien Waksman
– Caprice d’accordéoniste de Thibaut Perrine
– Suite américaine de Anton Dvorak

Réservation auprès du Conservatoire de Musique de Bar-sur-Aube. 19  .

Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40  ecoledemusique@barsuraube.fr

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English :

L’événement Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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