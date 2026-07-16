Le patrimoine en photos – Exposition de photos participatives, Chapelle de Levroux, Levroux

Informations pratiques

Le patrimoine en photos – Exposition de photos participatives 19 et 20 septembre Chapelle de Levroux Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, cette exposition met en lumière le patrimoine à travers le regard des habitants. Chacun est invité à partager ses propres photographies, anciennes ou récentes, représentant les lieux, détails ou ambiances qui font vivre le territoire Levroux Boischaut Champagne.

Sur place, un système de vote anonyme est mis en place afin que les visiteurs puissent élire leurs photos préférées. Les résultats seront annoncés à l’issue de l’exposition lors d’une remise de prix.

Chapelle de Levroux 1 Rue Gallieni, 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, cette exposition met en lumière le patrimoine à travers le regard des habitants.

©D. Darrault – Petites Cités de Caractère®