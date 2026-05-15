LVX TOURS NIGHT Levroux
LVX TOURS NIGHT Levroux vendredi 14 août 2026.
Levroux
LVX TOURS NIGHT
Levroux Indre
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
LVX Tours night.
Après une première édition mémorable, le LVX Tours Night revient pour une deuxième année et cette fois sur 2 jours de fête non-stop !
DJ’s & artistes seront au rendez-vous pour vous faire danser sur un large éventail de styles
Années 80, top 2000, hits actuels, mais aussi de la techno, du jumpstyle, de la hard music et bien d’autres univers musicaux qui feront vibrer le dancefloor jusqu’au bout de la nuit. 16 .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 evenement@levroux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LVX Tours night.
L’événement LVX TOURS NIGHT Levroux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux
À voir aussi à Levroux (Indre)
- Festival Born To Ride Levroux 23 mai 2026
- En poésie et en musique Levroux 23 mai 2026
- La brocante de l’école Clairefontaine Levroux 30 mai 2026
- Marché de printemps et brocante Levroux 30 mai 2026
- Lev’Roots Levroux 3 juillet 2026