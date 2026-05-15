Levroux

LVX TOURS NIGHT

Levroux Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

LVX Tours night.

Après une première édition mémorable, le LVX Tours Night revient pour une deuxième année et cette fois sur 2 jours de fête non-stop !

DJ’s & artistes seront au rendez-vous pour vous faire danser sur un large éventail de styles

Années 80, top 2000, hits actuels, mais aussi de la techno, du jumpstyle, de la hard music et bien d’autres univers musicaux qui feront vibrer le dancefloor jusqu’au bout de la nuit. 16 .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 evenement@levroux.fr

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English :

LVX Tours night.

L’événement LVX TOURS NIGHT Levroux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux