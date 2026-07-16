Ciné Plein Air La Belle et la Bête Levroux
vendredi 28 août 2026 · Levroux
Informations pratiques
Levroux
Ciné Plein Air La Belle et la Bête
Place de la République Levroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Ciné Plein Air La Belle et la Bête
Profitez d’une soirée estivale sous les étoiles avec le traditionnel Ciné Plein Air de la Ville de Levroux.
Rendez-vous le vendredi 28 août 2026 pour partager un moment convivial en famille ou entre amis autour de la projection du célèbre film La Belle et la Bête.
Les portes ouvriront dès 19h30, avec une buvette et un espace de restauration pour vous permettre de vous installer et de profiter pleinement de la soirée avant le début de la séance.
La projection débutera à 21h dans une ambiance chaleureuse, en plein air.
Événement gratuit, ouvert à tous.
Venez vivre la magie du cinéma en plein air et laissez-vous emporter par ce grand classique dans un cadre exceptionnel. Une belle façon de clôturer l’été en partageant un moment de détente et de convivialité. .
Place de la République Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr
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English :
Cin%E9 Plein Air? Beauty and the B%EAst
L’événement Ciné Plein Air La Belle et la Bête Levroux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Levroux
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