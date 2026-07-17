Visite de l’atelier parcheminier, L’atelier parcheminier, Levroux

Informations pratiques

Visite de l’atelier parcheminier Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 L’atelier parcheminier Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explication des origines du parchemin. Différentiation du cuir et du parchemin. La relation particulière de Levroux avec le Parchemin et le cuir.

Présentation des différentes techniques employées à Levroux (cadrage médiéval, tension sur cercle de châtaigner, cadrage aux picots…)

Exposition de parchemins provenant de différents animaux, le toucher, l’aspect et la destination.

Explication du processus pour élaborer un parchemin, de la peau brute à la finition (illustré par un parchemin géant reprenant toutes les étapes).

L’atelier parcheminier Rue du Château-d’Eau, 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire 06 86 76 17 92 https://www.facebook.com/latelierparcheminier/ L’atelier parcheminier est un atelier associatif (loi 1901) à Levroux Petite Cité de Caractère. Cette association a pour objet la conservation et la transmission du patrimoine Levrousain lié au parchemin et ses dérivés (la restauration d’une ancienne mégisserie en atelier de parchemin, sa fabrication artisanale, son utilisation et son histoire à travers les siècles. Cette association a aussi pour but d’exercer une activité économique liée au Parchemin (achat, vente de peaux et d’articles dérivés.) pour financer la restauration du bâtiment (achat de matériaux, interventions d’entreprise si besoin, etc..) et permettre de créer un lien avec les personnes ou associations s’intéressant au Parchemin.

Explication des origines du parchemin. Différentiation du cuir et du parchemin. La relation particulière de Levroux avec le Parchemin et le cuir.

©D. Darrault – Petites Cités de Caractère®