Levroux

Marché de Noël de Levroux 2026

Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18 16:00:00

fin : 2026-12-18 21:00:00

Date(s) :

2026-12-18

La magie de Noël revient à Levroux avec l’un des plus beaux marchés de Noël du département !

Événement phare de la ville, le Marché de Noël 2026 vous plongera dans l’univers féerique de Peter Pan.

Au programme

Artisans et créateurs, gourmandises et spécialités locales, animations pour petits et grands, illuminations et ambiance festive. Et bien sûr… des surprises inédites pour émerveiller tous les visiteurs !

Ne manquez pas ce grand rendez-vous placé sous le signe de la féerie, du partage et de la découverte en cœur de ville. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr

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English :

Levroux Christmas Market

L’événement Marché de Noël de Levroux 2026 Levroux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Levroux