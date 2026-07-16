Visite libre du Musée du Cuir et du Parchemin, Musée du Cuir et du Parchemin, Levroux

Informations pratiques

Visite libre du Musée du Cuir et du Parchemin 19 et 20 septembre Musée du Cuir et du Parchemin Indre

Limité à 25 personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement le savoir-faire unique de la tradition mégissière de Levroux à travers les collections du Musée du Cuir.

Plongez dans l’univers des artisans d’hier et d’aujourd’hui, observez les outils, les techniques de tannage, et parcourez l’histoire locale liée à ce métier ancestral.

Une visite à votre rythme, entre patrimoine, gestes d’antan et transmission d’un savoir-faire rare.

Musée du Cuir et du Parchemin 3 rue Gambetta 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/museeducuiretduparchemin/ Classé monument historique en 1840

C’est au XIIIe siècle que le seigneur Eudes de Déols ordonne sa construction sur les ruines de l’ancienne église et fonde un collège de chanoines. Les travaux débutent en 1202. A l’achèvement des travaux en 1280, le roi Philippe le Hardi (fils de Saint Louis) assistera à la messe avec la reine et leurs enfants.

Pourquoi le nom de Saint-Sylvain ?

Au Ier siècle, St Pierre envoie Sylvain et Sylvestre évangéliser le Berry accompagnés de Rodène, jeune fille de la noblesse romaine. Cette dernière quitte son fiancé, l’officier Corusculus, païen, pour suivre Saint Sylvain et Saint Sylvestre à Gabatum (ancien nom de Levroux). Elle se convertie au christianisme et se mutile le visage pour échapper à Corusculus venu la retrouver. Saint Sylvain guérit ses brûlures et lui rendit sa beauté. Le miracle constaté, Corusculus réclame aussitôt le baptême. La légende du « Feu de Saint Sylvain » qui guéri les maladies de peaux (comme la lèpre) est née.

Découvrez librement le savoir-faire unique de la tradition mégissière de Levroux à travers les collections du Musée du Cuir.

©Office de Tourisme Levroux