Levroux

Lecture théâtralisée George Sand, une plume à soi

5 Rue Gambetta Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour commémorer les 150 ans de la disparition de l’écrivaine Berrichonne, George Sand, la compagnie de théâtre professionnelle Les 2 Lucioles a décidé de mettre en valeur sa plume en travaillant sur sa correspondance. L’histoire lui attribue environ 2 5000 lettres pour 2 000 correspondants !

Sous la forme d’une lecture théâtralisée, nous mettons en valeur un corpus de lettres, d’échanges entre elle et ses nombreux correspondants, tels que Musset, Michel de Bourges, Maurice Sand, Victor Hugo ou encore Flaubert … Par sa correspondance nous découvrons l’intimité et la vérité de George Sand, pour mieux la connaitre et peut-être comprendre comment les récits de ses romans sont nés. Nous connaissons certains de ses romans, comme La Mare au Diable, Indiana ou encore La petite Fadette, mais quand est-il de sa plus grande œuvre, sa correspondance ? .

5 Rue Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 37 32 13

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English :

To commemorate the 150th anniversary of the death of the Berrichonne writer George Sand, the professional theater company Les 2 Lucioles decided to highlight her pen by working on her correspondence. History attributes some 2,5000 letters to 2,000 correspondents!

L’événement Lecture théâtralisée George Sand, une plume à soi Levroux a été mis à jour le 2026-05-30 par BERRY