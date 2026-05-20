Levroux

Concert Jazz Manouche

1 Rue de Champagne Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-10

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-10

Concert Jazz Manouche

Dans le cadre d’une soirée estivale, venez profiter d’un concert en plein air au pied de la Porte de Champagne le 10 juin à 20h30.

Dès 19h, une buvette et un espace de restauration seront à votre disposition pour vous permettre de partager un moment convivial avant le début du concert.

À 20h30, place à la musique avec le groupe Swing & Jazz Vocal, qui vous fera voyager au rythme du jazz manouche et de ses sonorités chaleureuses et entraînantes. Une soirée idéale pour profiter de l’été dans une ambiance festive et détendue, au cœur d’un site patrimonial emblématique. .

1 Rue de Champagne Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire evenement@levroux.fr

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English :

Jazz Manouche concert

L’événement Concert Jazz Manouche Levroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Levroux