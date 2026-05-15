Levroux

Lev’Roots

2 Rue Marcel Pagnol Levroux Indre

Tarif : 22 – 22 – 26 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Festival Lev’Roots le retour ! Les 3 et 4 juillet 2026 à Levroux, profitez de deux soirées de musique et de convivialité.

Programmation

Vendredi 3 juillet Bijo, Fatbabs & The Riddim Ryders, TeKeMaT

Samedi 4 juillet Radio Byzance, Les Marmottes, M’Dezoen

Avec aussi DJ Hasch, buvette, restauration et stands.

Billetterie en prévente jusqu’au 15 juin à 23h

https://www.helloasso.com/…/ca-c-fe/evenements/lev-roots

Camping gratuit à proximité du festival. 22 .

2 Rue Marcel Pagnol Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 evenement@levroux.fr

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English :

Lev?Roots Festival returns! Enjoy two evenings of music and conviviality in Levroux on July 3 and 4, 2026.

L’événement Lev’Roots Levroux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux