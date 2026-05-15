Lev’Roots Levroux
Lev’Roots Levroux vendredi 3 juillet 2026.
Levroux
Lev’Roots
2 Rue Marcel Pagnol Levroux Indre
Tarif : 22 – 22 – 26 EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Festival Lev’Roots le retour ! Les 3 et 4 juillet 2026 à Levroux, profitez de deux soirées de musique et de convivialité.
Programmation
Vendredi 3 juillet Bijo, Fatbabs & The Riddim Ryders, TeKeMaT
Samedi 4 juillet Radio Byzance, Les Marmottes, M’Dezoen
Avec aussi DJ Hasch, buvette, restauration et stands.
Billetterie en prévente jusqu’au 15 juin à 23h
https://www.helloasso.com/…/ca-c-fe/evenements/lev-roots
Camping gratuit à proximité du festival. 22 .
2 Rue Marcel Pagnol Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 evenement@levroux.fr
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English :
Lev?Roots Festival returns! Enjoy two evenings of music and conviviality in Levroux on July 3 and 4, 2026.
L’événement Lev’Roots Levroux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux
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