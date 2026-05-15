Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lev’Roots Levroux

Lev’Roots Levroux

Lev’Roots Levroux vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Marcel Pagnol

Ville : 36110 Levroux

Département : Indre

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 22 22 26 22 Tarif de base plein tarif

Levroux

Lev’Roots

2 Rue Marcel Pagnol Levroux Indre

Tarif : 22 – 22 – 26 EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

Festival Lev’Roots le retour ! Les 3 et 4 juillet 2026 à Levroux, profitez de deux soirées de musique et de convivialité.
Programmation
Vendredi 3 juillet Bijo, Fatbabs & The Riddim Ryders, TeKeMaT
Samedi 4 juillet Radio Byzance, Les Marmottes, M’Dezoen
Avec aussi DJ Hasch, buvette, restauration et stands.
Billetterie en prévente jusqu’au 15 juin à 23h
https://www.helloasso.com/…/ca-c-fe/evenements/lev-roots
Camping gratuit à proximité du festival. 22  .

2 Rue Marcel Pagnol Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20  evenement@levroux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lev?Roots Festival returns! Enjoy two evenings of music and conviviality in Levroux on July 3 and 4, 2026.

L’événement Lev’Roots Levroux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux

À voir aussi à Levroux (Indre)