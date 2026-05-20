Levroux

Brocante à Levroux

Levroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Brocante

Le dimanche 28 juin, une brocante est organisée au bord de l’Étang des Orbidas par l’association Group’Anim.

Venez chiner, flâner et profiter d’une journée conviviale dans un cadre agréable au bord de l’eau. Une belle occasion de faire de bonnes trouvailles et de passer un moment en plein air. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 29 01 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante à Levroux Levroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Levroux