Brocante à Levroux Levroux
Brocante à Levroux Levroux dimanche 28 juin 2026.
Levroux
Brocante à Levroux
Levroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Brocante
Le dimanche 28 juin, une brocante est organisée au bord de l’Étang des Orbidas par l’association Group’Anim.
Venez chiner, flâner et profiter d’une journée conviviale dans un cadre agréable au bord de l’eau. Une belle occasion de faire de bonnes trouvailles et de passer un moment en plein air. .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 29 01 77
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English :
L’événement Brocante à Levroux Levroux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Levroux
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