Le patrimoine vivant en cyanotype, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

Le patrimoine vivant en cyanotype Samedi 19 septembre, 15h00 Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le cyanotype, l’un des premiers procédés photographiques, offre un regard original sur le patrimoine vivant et la mémoire des paysages. À partir des plantes du jardin citoyen de la Maison Jean Monnet, les participants réalisent des empreintes végétales révélées par la lumière du soleil. Un atelier qui mêle photographie, création artistique et découverte d’un jardin porteur des valeurs de transmission, de biodiversité et d’héritage européen.

Avec Elena Secondo (Paradeisos) et intervenant spécialisé

Maison Jean Monnet 7 chemin du Vieux, 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33(0) 3 88 16 41 11 https://jean-monnet.europa.eu/home_fr Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité. voiture (présence de parking)

Atelier « Le patrimoine vivant en cyanotype »

©Maison Jean Monnet – Parlement européen