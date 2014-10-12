Visite guidée de la Maison Jean Monnet, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne
samedi 19 septembre 2026 · Maison Jean Monnet · Bazoches-sur-Guyonne
Informations pratiques
Visite guidée de la Maison Jean Monnet 19 et 20 septembre Maison Jean Monnet Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée de la Maison Jean Monnet
10h-12h et 14h-17h30
Durée 30min, toutes les demi-heures.
Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité.
Ouvert à tout public, gratuit
Maison Jean Monnet 7 chemin du Vieux, 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33(0) 3 88 16 41 11 https://jean-monnet.europa.eu/home_fr Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité. voiture (présence de parking)
Visite guidée
©Maison Jean Monnet – Parlement européen
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