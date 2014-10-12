Visite guidée de la Maison Jean Monnet, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison Jean Monnet 19 et 20 septembre Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de la Maison Jean Monnet

10h-12h et 14h-17h30

Durée 30min, toutes les demi-heures.

Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité.

Ouvert à tout public, gratuit

Maison Jean Monnet 7 chemin du Vieux, 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33(0) 3 88 16 41 11 https://jean-monnet.europa.eu/home_fr Découvrez le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Une immersion dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité. voiture (présence de parking)

Visite guidée

©Maison Jean Monnet – Parlement européen