O’Bangor’s Bangers, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

O’Bangor’s Bangers Samedi 15 août, 15h00 Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T15:00:00+02:00 – 2026-08-15T17:00:00+02:00

Cette année, le programme culturel de la Maison Jean Monnet vous invite à explorer l’Europe à travers ses différentes cultures musicales.

De l’Ecosse à l’Andalousie, de l’opéra aux grands compositeurs comme Mozart et Beethoven, ces rencontres artistiques célèbrent la diversité et les échanges, révélant la richesse des traditions et des innovations qui animent l’Europe d’hier et d’aujourd’hui. Venez découvrir ces créations puisant dans les différentes couleurs musicales du patrimoine commun européen

Maison Jean Monnet 7 Chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 12 43 https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/homepage/pageContent-area/offer/jean-monnet-house.html [{« type »: « email », « value »: « jean-monnet-europe@europarl.europa.eu »}] Située à 45 km à l’ouest de Paris, la maison de Jean Monnet, modeste demeure au toit de chaume, a vu naître en 1950 la Communauté Européenne. C’est ici que Jean Monnet y reçut les plus hauts responsables de son temps : Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, René Pleven et Helmut Schmidt, Willy Brandt et Dwight Eisenhower. Sous une allure discrète la demeure de Jean Monnet est un lieu historique. Aujourd’hui transformé en musée, le public peut y découvrir l’histoire et l’actualité de la construction européenne.

Formation de 4 musiciens poly-instrumentistes – musique trad. irlandaise, écossaise, celtique

DR