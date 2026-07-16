Le Cercle de l’Harmonie, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne

Informations pratiques

Le Cercle de l’Harmonie Samedi 8 août, 15h00 Maison Jean Monnet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T15:00:00+02:00 – 2026-08-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T15:00:00+02:00 – 2026-08-08T17:00:00+02:00

le Cercle de l’Harmonie (direction Jérémie Rohrer), en petite formation propose un programme pour Clarinette & Cordes : un voyage à la recherche du répertoire encore méconnu du trio à cordes avec clarinette. Les pièces de cette formation ont largement contribué à l’évolution de la technique et de l’expressivité de la clarinette. S’essayant à l’art de la composition et de l’arrangement pour ce nouveau quatuor, faisant de la clarinette le protagoniste, des compositeurs donnèrent vie à des pièces originales. Le Quatuor avec clarinette du Cercle de l’Harmonie propose, sur instruments d’époque, un voyage musical dans ce format unique autour du célèbre Mozart avec une œuvre rarement donnée du finnois Bernhard Crusell

Maison Jean Monnet 7 Chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 12 43 https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/homepage/pageContent-area/offer/jean-monnet-house.html [{« type »: « email », « value »: « jean-monnet-europe@europarl.europa.eu »}] Située à 45 km à l’ouest de Paris, la maison de Jean Monnet, modeste demeure au toit de chaume, a vu naître en 1950 la Communauté Européenne. C’est ici que Jean Monnet y reçut les plus hauts responsables de son temps : Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, René Pleven et Helmut Schmidt, Willy Brandt et Dwight Eisenhower. Sous une allure discrète la demeure de Jean Monnet est un lieu historique. Aujourd’hui transformé en musée, le public peut y découvrir l’histoire et l’actualité de la construction européenne.

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